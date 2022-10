Ilary Blasi, cifra da capogiro: quanto ha speso per far spiare Totti

13 ottobre 2022 a

L'intricato puzzle Totti-Blasi sta prendendo forma ogni giorno di più. C'è sempre stato un tassello finora rimasto inedito, che è quello delle informazioni relative all’investigatore privato assoldato da Ilary Blasi per pedinare Francesco Totti con l’obiettivo di scoprire se la stesse tradendo, cosa che poi è effettivamente emersa. Ebbene, adesso sono spuntate proprio le dichiarazioni - scottanti - dell'uomo che si è occupato del caso. A parlare, in un'intervista al settimanale Nuovo, è Ezio Denti, l'investigatore privato assunto dalla conduttrice per pedinare l'ormai ex marito.

L'uomo ha dichiarato di aver preso l'incarico lo scorso 22 aprile. Un lavoro durato fino a luglio e che sarebbe costato parecchio alla Blasi. "Sono stati spesi 75mila euro - ha svelato Denti - Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro". Soldi che hanno fruttato in qualche modo. Perchè è stato proprio Ezio Denti a scoprire la frequentazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, di cui Ilary sospettava da tempo. Nel caso di Totti vi rivelo una curiosità: sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: 'Sono arrivato, ti aspetto in albergo'. Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato", ha rivelato Denti. Il loro incontro, infatti, sarebbe avvenuto in un hotel di Roma, di fronte a un bicchiere di vino.

Invece, a proposito della nuova fiamma dell'ex capitano, Denti ha dichiarato: "Noemi Bocchi è la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile. Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un'altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa". Saranno stati soldi ben spesi? Chissà.