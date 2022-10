Guido Crosetto, "fine impietosa": toto-ministri, impazza una foto

19 ottobre 2022 a

Quando si dice prendere il toro per le corna. Ma Guido Crosetto lascia un dubbio: il "toro" è il Torino, poche ore prima sconfitto 1-0 dalla sua Juventus nel derby della Mole, il toto-ministri che lo vogliono in posizioni chiave (le sue quotazioni al Ministero dello Sviluppo economico si sono impennate) o la situazione, critica, in cui versa (e verserà) il nostro Paese.

In ogni caso, la simpatica foto pubblicata dal fondatore di Fratelli d'Italia e consigliere di Giorgia Meloni fa il giro della Rete e raccoglie molti complimenti. "Noi, duri cowboys senza paura, che domiamo tori e cavalli a colazione! Ho fatto una fine impietosa", scrive Crosetto a corredo di uno scatto singolare che lo ritrae a cavalcioni di un toro meccanico. Non è dato sapere se sia stato disarcionato o meno, anche se quella "fine impietosa" dà da pensare...

Tra i commenti, però, sembra che tutti facciano il tifo per lui per sfide ben più impegnative. "Prendi il toro per le corna!!!", lo incita la giornalista di Canale 5 Simona Branchetti. Quindi la raffica di giudizi di semplici sostenitori. "Complimenti! Sono felicissima di avere Lei come Ministro per lo sviluppo economico ! Lei è una delle poche persone perbene del circuito!!". E ancora: "Torna va.. che qui ti cercano", "Le sorti dell’Italia sono nelle vostre mani …. Ridatele onore e dignità", "Dovete allenarvi sui muli, ne avete troppi intorno a voi".

C'è però un commento che riassume meglio di tutti il "clima" che si respira intorno all'ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi IV: "Crosetto è uno dei politici più stimati, la simpatia verso il partito della Meloni, secondo me, è merito di lei e di Crosetto che ispirano agli elettori fiducia e credibilità". Da non sperperare.