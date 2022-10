Omnibus, Gaia Tortora e la lista dei ministri sul tavolo: impensabile

18 ottobre 2022 a

Tiene banco il totoministri a Omnibus. Nella puntata di martedì 18 ottobre, Gaia Tortora legge in diretta su La7 i nomi fatti da Libero. Una sorta - la definisce - di "riassunto" con le caselle più o meno certe. "Agli Esteri - commenta la conduttrice - Antonio Tajani. Infrastrutture Matteo Salvini, Economia Giancarlo Giorgetti, Interni Matteo Piantedosi, Adolfo Urso alla Difesa...". Ma la lunga lista non finisce qui. Ecco che allo Sviluppo economico spunta Guido Crosetto, Francesco Rocca alla Sanità, alla Transizione ecologica Gilberto Pichetto Fratin, all'Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Ecco la lista di tutti i ministri: clamoroso ritorno di Crosetto (e sorprese assolute)

Tra i nomi più discussi in questi giorni, con Silvio Berlusconi che la vorrebbe alla Giustizia, c'è quello di Maria Elisabetta Casellati. La forzista, che ha lasciato la presidenza del Senato, sarebbe in lizza per le Riforme. Ma non è finita qui. Come Guardasigilli Libero punta su Carlo Nordio, nome su cui sta premendo la stessa Giorgia Meloni. Poi c'è Raffaele Fitto agli Affari europei, per il Sud Nello Musumeci, per gli Affari regionali Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara all'Istruzione, al Lavoro Marina Calderone, alla Cultura Giordano Bruno Guerri e, infine, ecco che alla Pubblica amministrazione Gaia Tortora cita Alessandro Cattaneo.

Carlo Nordio "ministro, oppure...". Meloni al Cav, un grosso rischio

Nome quest'ultimo, smentito poco dopo. In diretta la conduttrice dà all'ospite in collegamento "una notiziaccia", ossia "non sarà ministro ma capogruppo alla Camera". Questa l'intenzione di Silvio Berlusconi che ha ufficializzato il profilo in una lettera inviata a deputati e senatori del suo partito.