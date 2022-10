Paola De Micheli contro il Pd: "Per loro sono più importanti quelle poltrone..."

18 ottobre 2022 a

Paola De Micheli continua a essere polemica con il suo partito, e non solo. Ospite nello studio di Coffee Break, su La7, la deputata dem ha fatto sapere di ritenere che “per il Pd sono molto più importanti le due commissioni di vigilanza, Copasir e Rai, rispetto alle vicepresidenze di Camera e Senato”. Quelle sembrano interessare soprattutto Matteo Renzi ma non Carlo Calenda, che le ha definite “piuttosto ininfluenti”.

A proposito del senatore di Rignano, la De Micheli si è detta convinta del fatto che “i voti che sono arrivati da Italia Viva per l’elezione di Ignazio La Russa non sono stati gratis”. Il tempo ci dirà se la deputata dem ha ragione, intanto i rapporti tra Calenda e Renzi pare che si stiano già deteriorando. A pesare non sono solo gli apparenti contrasti sulla spartizione dei posti e dei ruoli che spettano all’opposizione, ma anche le differenti vedute sulla strategia politica generale.

Alle consultazioni al Quirinale non ci sarà Renzi: al suo posto andrà Teresa Bellanova. "Io parlerò in aula", ha fatto sapere il leader di Italia Viva. E Calenda ha spiegato: "Con Renzi ci sentiamo tutti i giorni e lui ha fatto un passo indietro: andrò con i due capigruppo e Teresa Bellanova che è la presidente di Italia Viva. Renzi non verrà, ha molti impegni all'estero".