Cruciani, sfogo estremo: "Etero e gay? Loro rompono il ca***, porca pu***"

18 ottobre 2022 a

a

a

Giuseppe Cruciani ad alzo zero. Accade a La Zanzara, dove nella puntata di martedì 18 settembre si parla di razzismo. Ai microfoni di Radio 24 il conduttore della trasmissione contesta tutti quelli che accusano l'Italia di essere razzista. "Non c'è un conduttore nero perché c'è un veto? Non ci sono giornalisti di colore perché c'è un veto? Perché siamo razzisti?", dice agitando un foglio nelle mani e mentre David Parenzo tenta di calmarlo. Ma niente, Cruciani prosegue: "Perché bisogna dividere il mondo in bianchi e neri, in etero e gay? Perché dobbiamo farlo?". Da qui la stoccata: "Sono loro che lo fanno e rompono il ca*** al mondo, porca put***".

"Mesi fa...". Cruciani smaschera Rula Jebreal: muta? | Video

Il conduttore radiofonico, d'altronde, è uno che ama urlare in radio, tanto che già con la vittoria di Giorgia Meloni aveva avuto di che gridare, di che esultare. Nel mirino le donne di sinistra, quelle che le hanno tentate tutte pur di frenare l'ascesa della leader di Fratelli d'Italia. "Impazziscono - commentava - perché per la prima volta una donna che non è cooptata da nessuno, perché è capace di prendere voti sia con le preferenze che con le liste bloccate, che non parla ogni giorno di diritti, gay, schwa, quote rose, ce l’abbia fatta".

"Non siete solo ridicoli...": fascismo, Cruciani scatenato (e Meloni gode)

Insomma, chiosava, "non una di loro, ma una che ha delle idee diverse dalle loro, che si possono anche combattere. Io alcune le combattono". E a chi lo accusava di aver preso le difese della Meloni, Cruciani rispondeva: "Mi accusano di essere uno che ha tirato la volata alla Meloni ma io sono a favore del matrimonio gay, dell’adozione da parte dei gay, della legalizzazione delle droghe leggere e in parte pure di quelle pesanti, sono a favore delle stanze del buco ma sono allo stesso tempo a favore del blocco navale e della legittima difesa il più ampia possibile. Ma ho visto sfilare le facce sinistre che gridano al fascismo e ho goduto perché invece questo è il trionfo della democrazia".