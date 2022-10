Marta Fascina? Dove la fotografano col Cav nel mezzo del caos

18 ottobre 2022 a

Una giornata particolarmente intensa, quella trascorsa da Silvio Berlusconi tra Camera e Senato. Il Cav ha rilasciato tante dichiarazioni, forse addirittura troppe: fatto sta che alcune sue parole hanno fatto salire di nuovo la tensione nel centrodestra per quanto concerne la formazione del nuovo governo. Berlusconi ha infatti dato per raggiunto l’accordo su Elisabetta Casellati alla Giustizia, ma da Fratelli d’Italia è arrivata la smentita: nulla è stato deciso e il favorito rimane sempre Carlo Nordio.

A fine giornata, con il toto-ministri che ancora impazza, Berlusconi si è concesso un momento di svago assieme a Marta Fascina e ha pubblicato sui social una classica foto di coppia: “Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes. Buona serata a tutti”. A proposito degli impegni del Cav, sta facendo discutere l’intervento alla riunione dell’assemblea di Forza Italia alla Camera, dove è stato eletto il capogruppo.

“La presidenza della Camera l’ha data alla Lega - ha dichiarato riferendosi a Giorgia Meloni - e, da che mondo è mondo, in Italia la presidenza del Senato vale due ministeri per chi non ce l’ha, vale un ministero la presidenza della Camera. Quindi noi gli abbiamo chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia, ne ho chiesti due, ha riso ancora, ne ho chiesto uno, ha detto ok. Questa è la situazione che ho trovato”.