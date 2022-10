Massimo Cacciari, "chi vuole portare Berlusconi a Palazzo Chigi"

19 ottobre 2022 a

Le uscite di Silvio Berlusconi, prima su Giorgia Meloni e poi su Putin, hanno nuovamente creato tensione nel centrodestra. In un audio rubato da Enrico Mentana, il leader di Forza Italia ha citato il compagno della leader di Fratelli d'Italia ricordando che "lavora a Mediaset" e ha ammesso di aver "riallacciato i rapporti con il presidente russo". Addirittura, stando alle sue dichiarazioni, "mi ha regalato 20 bottiglie di vodka e inviato una lettera dolcissima". Quanto basta a far sospettare Massimo Cacciari. Per il filosofo nelle dichiarazioni del Cavaliere c'è qualcosa che non torna: "Qui ci sono solo due possibilità, o Berlusconi vuole liquidare il governo Meloni ancora prima che nasca o si tratta di problemi senili di chi non riesce a controllare le proprie dichiarazioni".

D'altronde le frasi arrivano dopo che il leader azzurro ha mostrato in Aula appunti con aggettivi tutt'altro che lusinghieri nei confronti dell'alleata di Fratelli d'Italia. Ma se quell'episodio è stato archiviato dall'incontro "riappacificatore", il rischio che l'ultimo show rappresenti uno squarcio all'interno della coalizione si fa sempre più reale. Proprio per questo Cacciari definisce imperdonabile lo show dell'ex premier. La ragione è sotto gli occhi di tutti: "Se il leader di una forza politica che fa parte di una coalizione che si appresta a far nascere un esecutivo fa questo tipo di dichiarazioni o è in una situazione precaria di equilibrio psicologico o ha come obiettivo quello di far saltare il governo e Meloni".

E così, nel caso in cui saltasse tutto, "verrebbe meno la sceneggiata, come era probabile fin da prima delle elezioni, di un governo di Centrodestra. Attraverso vari passaggi si tornerebbe a Mattarella che darebbe vita a un altro esecutivo di unità nazionale con chi ci sta". Alla presidenza del Consiglio niente Mario Draghi, ma "un suo avatar".