Berlusconi? "Se mi gira...": audio rubati integrali, lo sfogo clamoroso

Si chiama Alessia Lautone, è la direttrice dell'agenzia LaPresse ed è la donna che ha fatto scoppiare il caso degli audio rubati a Silvio Berlusconi. "Tutti quelli che dicono di essere convinti di sapere chi ci ha girato quegli audio dicono cose fasulle, non vorrei mai che arrivasse a qualcuno la responsabilità, la caccia alle streghe del colpevole è surreale", spiega la direttrice in collegamento con Gaia Tortora a Omnibus, su La7. Il problema, sottolinea, non è la talpa dentro Forza Italia ma "le parole di Berlusconi".

"Non era una cena tra amici, ma erano parlamentari alla Camera e trovo incredibile che nessuno si sia sentito di dire 'ma cosa sta succedendo?'", sottolinea ancora la Lautone, che precisa come gli audio "facevano parte tutti della stessa giornata e dello stesso contesto. L'applauso finale forse era per farlo stare zitto, perché quando parla Berlusconi c'è timore reverenziale, tutti lo ascoltano facendogli credere che quel che dice sia giusto".





"Meloni - è l'analisi della Lautone - è stata l'unica decisa e netta a dire che il governo si può anche non fare, credo sia una posizione gusta. Penso che Berlusconi non riesca a concepire di non essere quello che dà le carte, non riesce o non vuole capire i nuovi equilibri nel centrodestra. E ciò che ha detto in chiaro a voi a La7 è altrettanto particolare, dando la lista dei ministri in anticipo".

"Dobbiamo aspettarci altro?", le chiede la Tortora. "No, queste cose non vengono fatte a cuor leggero nemmeno da noi". Ma di fronte ai sospetti di audio manipolati o tagliati, la Lautone diventa una furia: "Assolutamente falso. Io sono fumantina, mi viene voglia di pubblicare gli audio integrali".