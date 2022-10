L'Aria che tira, Sgarbi su Berlusconi: "Putin? Lo ho convinto io"

20 ottobre 2022 a

"Forza Italia è il partito di Berlusconi, gli altri sono dipendenti sul piano psicologico e politico da Berlusconi": Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato il terremoto interno al partito degli azzurri. Il critico d'arte, in particolare, ha spiegato che anche "Tajani, persona gentile, è stato sempre totalmente prono a Berlusconi".

Oggi, però, ci sarebbe una contraddizione, a detta di Sgarbi: "Ci sono due Berlusconi, c'è il Berlusconi capo di partito e il Berlusconi privato. C'è il Berlusconi che si occupa di Forza Italia e c'è il Berlusconi del Lambrusco. Il Lambrusco è la chiave di tutto". Di qui la rivelazione proprio sul vino: "L'ho convinto io Berlusconi a scegliere il Lambrusco per Putin, sono anni che glielo faccio bere". E ancora: "Perché ha detto Lambrusco e non Barolo, Chianti? Perché è Berlusconi, un uomo capriccioso che ha una capacità formidabile di far convivere l'improponibile e il politico".

Vittorio Sgarbi a L'Aria che tira, il video

Parlando del vicepresidente di Forza Italia, infine, il critico d'arte ha sentenziato: "Certo per Tajani è difficile seguire Berlusconi, perché non può dire che non ha detto quelle cose. O Tajani dice 'io non ho niente a che fare con le posizioni di Berlusconi che sono reali' oppure entra in un altro partito, non lo so".