Giorgia Meloni "furiosa": le parole di Berlusconi su Giambruno, cosa c'è dietro

Una "sventagliata senza senso", uno "sgarbo istituzionale", una "picconata". Dentro Fratelli d'Italia definiscono così le sortite di Silvio Berlusconi di martedì pomeriggio, uno show su Vladimir Putin e sul toto-ministri che ha messo in grossa difficoltà la premier in pectore Giorgia Meloni sul piano interno e pure su quello internazionale.

Secondo il Messaggero, il suo staff definisce la Meloni "furiosa", anche per il passaggio di Berlusconi sul suo compagno Giambruno, giornalista di Mediaset, a dir poco indelicato. "Il suo uomo è un mio dipendente", si è sfogato Berlusconi come a rivendicare la vicinanza umana tra lui e la leader di FdI. Che però ha inteso le sue parole quasi come una sottile minaccia. "Cosa mai c’entrava? - sarebbe il pensiero della Meloni -. Che intendeva? Io ho conosciuto Andrea che già lavorava a Mediaset, e non mi pare che grazie a me abbia avuto alcun favore. È un’uscita incredibile...". "Così fa male a se stesso", è un'altra frase che gira dal cuore di Fratelli d'Italia riguardo al Cavaliere, tra le (poche) dichiarazioni che cercano invece di sminare il campo e gettare acqua sul fuoco mano a mano che si avvicina il giorno clou delle consultazioni.

Ufficiosamente, scrive il Corriere della Sera, tutti però si dicono "senza parole" e si lamentano perché, così facendo, "Giorgia deve lottare contro tutto", anche gli alleati. E se qualcuno sprezzantemente tratta Berlusconi come un vecchietto che parla "in libertà" e che ha "perso i freni inibitori", avanza anche il timore del "complotto". In Forza Italia, si sarebbe sfogata la Meloni, c’è chi vuole "rendermi la vita difficile". Più che un sabotaggio scientifico (secondo Massimo Cacciari, la tentazione azzurra sarebbe quella di tornare a un governo di larghe intese), la volontà di creare un clima di tensione. "Berlusconi è come lo scorpione con la rana- è l'immagine evocata -: punge anche se sa che morirà anche lui, come lo scorpione è 'fatto così', è più forte di lui".