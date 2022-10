TgLa7, Sgarbi irrompe in diretta? Mentana lo gela: "Molto..."

18 ottobre 2022 a

Vittorio Sgarbi ha fatto irruzione in diretta per salutare Matteo Richetti durante Diario Politico, lo speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Si tratta di un approfondimento che seguirà la formazione del nuovo governo dall'inizio alla fine. "Ciao Vittorio", ha detto il capogruppo del Terzo Polo alla Camera. "Che bello vederti", ha risposto il critico d'arte abbracciando il collega. "Abbiamo regalato anche questo momento a Mentana", ha aggiunto poi Richetti. Il direttore del TgLa7, allora, è intervenuto e in maniera ironica ha detto: "Molto commovente".

"Sapevo che tutte le vicepresidenze le prendono gli altri, è vero?", ha chiesto Sgarbi a Richetti, facendo riferimento a Pd e M5s. Il deputato di Azione ha risposto in modo affermativo: "Pare di sì". "Invece Berlusconi che non vuole Nordio in nessun modo? Vuole la Casellati a tutti i costi", ha detto la giornalista e inviata del Tg Alessandra Sardoni. Il critico d'arte ha replicato: "Ho letto anche quello, io credo che il presidente del Consiglio deve decidere tra i nomi che gli danno".

A un certo punto Sgarbi ha iniziato a parlare anche del caso di Licia Ronzulli. Nei giorni scorsi si era parlato di richieste insistenti del Cav a Meloni per posizionarla in qualche ministero. Peccato però che la Meloni abbia negato qualsiasi tipo di dicastero. A tal proposito Sgarbi ha detto: "Al limite si poteva legittimare la Ronzulli, ma mettendola dove vuole lei, la Meloni. Cioè tu dai la tua delegazione poi...". A quel punto, però, Richetti lo ha fermato: "Vittorio non coinvolgermi perché non sono interessato".