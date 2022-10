PiazzaPulita, raptus-Formigli contro Rita Dalla Chiesa: "Tutti Zitti? Se hai il coraggio..."

21 ottobre 2022 a

"No, non è accettabile l’attacco di Corrado Formigli ad Antonio Tajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina è sempre stato lui. Non ammetterlo non è onesto né corretto": Rita Dalla Chiesa ha scritto un duro tweet contro il conduttore di Piazzapulita mentre la trasmissione era in onda su La7. Avendolo visto in diretta, Formigli ha deciso di leggerlo a tutti e di rispondere subito: "Togliamo di mezzo l'onestà e la correttezza. Il punto è molto semplice, io vorrei un ministro degli Esteri che avesse la forza, il coraggio, il carattere di dire 'queste parole di Berlusconi non le condivido'".

"Se vuoi occupare un ruolo importante come quello della Farnesina deve avere il coraggio di tagliare questo cordone ombelicale - ha proseguito il giornalista -. Poi rompi con Berlusconi? Magari diventi ministro degli Esteri lo stesso, non fai il ministro degli Esteri? Hai salvato la faccia e l'onore. Dire 'siamo atlantisti nei fatti' è poco di fronte a quello che è stato fatto a persone molto meno importanti, molto più competenti, che hanno provato a dire delle frasi sul conflitto e per molto meno sono stati massacrati, buttati fuori dalle università, trattati da quinte colonne putiniane, anche da questi signori qua che ora straparlano su Twitter", chiaro riferimento a personaggi come Alessandro Orsini.

Corrado Formigli e il tweet di Rita Dalla Chiesa, il video

"Che roba è? Tajani dice ca***": Formigli insulta il forzista in diretta

Rivolgendosi sempre alla Dalla Chiesa e al suo tweet, Formigli è andato avanti: "Parla il loro capo, dice qualcosa che non è mai stato detto da nessun Orsini del mondo e tutti zitti, nessuno dice che ha sbagliato. Ma che roba è?". E infine: "Tajani vuole andare a fare il ministro degli Esteri? Abbia il coraggio di dire che il suo capo ha detto una ca***! Altrimenti non sei degno di andare alla Farnesina. Questa è la mia opinione cara onorevole Rita Dalla Chiesa".