PiazzaPulita, Formigli insulta Tajani: "Dice caz***"

21 ottobre 2022 a

a

a

Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7, ieri sera - giovedì 20 ottobre - ha attaccato in diretta il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani: «Il ministro degli Esteri in pectore è Antonio Tajani, numero due di Forza Italia. La domanda è questa: è possibile che il numero due di Berlusconi, lui che giustifica in pieno l’aggressione di Putin, possa essere ministro degli Esteri in questa congiuntura internazionale?» ha detto Formigli durante il suo “editoriale” in diretta.

Corrado Formigli scatenato contro Berlusconi: le voci che rimbalzano da La7

«C’è anche la Lega con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Sul tema della guerra, è sulla stessa linea. Lui che era insieme a Salvini a dire “no sanzioni alla Russia” dopo l’invasione della Crimea”». Poi, dopo una prima parte di dibattito in studio, Il conduttore di La7 ha attaccato anche la neodeputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa. «No, non è accettabile l’attacco di Formigli ad Antonio Tajani» ha scritto su Twitter durante la trasmissione Rita Dalla Chiesa.

"In malafede": De Girolamo smaschera la firma di Repubblica, il gioco sporco | Video

«Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina è sempre stato lui. Non ammetterlo non è onesto né corretto». Frase che ha scatenato una reazione durissima di Formigli: «Ma che roba è? Abbia il coraggio Rita Dalla Chiesa di dire che Tajani ha detto una c...ata».