PiazzaPulita, Formigli scatenato contro Berlusconi: tra poche ore...

Scalda i motori e si frega le mani, Corrado Formigli, che questa sera, giovedì 20 ottobre, torna in onda su La7 con il suo PiazzaPulita, il programma a senso unico, sempre e comunque contro Giorgia Meloni, in una grottesca e spaventosa gara a chi la spara piuù grossa. E Formigli si frega le mani perché potrà sguazzare nell'affaire Silvio Berlusconi, gli audio rubati, le accuse di filo-putinismo, l'impossibilità di governare per il nascente governo ed eccetera eccetera.

Il tema degli audio rubati sarà ovviamente al centro della puntata: Formigli punterà sulle tensioni che scuotono il centrodestra, proprio quando le trattative per la formazione del governo dovrebbero essere agli sgoccioli.

E nel frattempo filtrano anche gli ospiti della puntata. Il consueto plotone d'esecuzione, fucili ben puntati contro il centrodestra. Tra i nomi ecco i deputati del Pd Laura Boldrini e Alessandro Zan che, supponiamo, avranno parecchia voglia di tornare a sparare ad alzo zero contro i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Dunque, tra gli altri ospiti, ecco la storica Eva Cantarella, il professor Tito Boeri, lo storico Franco Cardini e per quel che riguarda i giornalisti ecco Alessandra Sardoni, Fabrizio Roncone e Francesco Borgonovo.