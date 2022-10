Renato Brunetta, "Venezia antica città del futuro"

21 ottobre 2022 a

a

a

“Quella di Venezia è una storia di resilienza millenaria, una storia di ammirevole e instancabile allenamento alla sostenibilità: economica, ambientale, tecnologica, paesistica, artistica, culturale, sociale. Tutto insieme. Oggi sono qui anche per celebrare l’alleanza della vostra Fondazione con quella da me presieduta, 'Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità', nata quest’anno grazie alle migliori intelligenze istituzionali, culturali e imprenditoriali veneziane, nazionali e internazionali. Una Fondazione della quale mi onoro di essere presidente, su indicazione del premier Mario Draghi, con i vicepresidenti e primi soci fondatori, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia". Renato Brunetta, su Instagram presenta la sua prolusione in occasione della presentazione del Volume La Fondazione Giorgio Cini. Settant’anni di storia. "Il segreto, è saper trasformare Venezia nella più antica città del futuro, la città-mondo di braudeliana memoria, modello planetario per la qualità della vita urbana. Venezia è più grande del mondo".