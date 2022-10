Propaganda live, Kasia Smutniak contro la Meloni: "Donna? Sì, però..."

22 ottobre 2022 a

Via al governo Meloni. E Kasia Smutniak, ospite di Diego Bianchi a Propaganda live, su La7, nella puntata del 21 ottobre, commenta: "Io non ne farei una questione di genere, di maschile o femminile. Mi sarebbe piaciuto vedere una donna che combatte per i diritti delle donne, che non metta in discussione i diritti già acquisiti, una donna che ha una certa sensibilità per l'inclusione e con l'apertura mentale alla guida del governo".

L'attrice di origine polacca, che come è noto, non ha mai simpatizzato per la leader di Fratelli d'Italia. Anzi, durante la campagna elettorale si è spesa sui suoi profili social contro la Meloni e ha di fatto sostenuto la candidatura di Emma Bonino. L'attrice si rivolge quindi a Diego Bianchi: "Ti rigiro la domanda: se dovessi prendere un aereo con la tua famiglia, con i tuoi amici, i tuoi cari, se tu potessi scegliere, vorresti un pilota donna o un pilota uomo?". Il conduttore risponde: "Uno che sa guidare un aereo". Quindi, conclude Kasia Smutniak: "E questo mi sembra emblematico. Stiamo parlando di persone che devono saper guidare il Paese. Abbiamo votato queste persone e ora si vola". "Allacciamo le cinture", conclude Diego Bianchi.