Propaganda Live, Zoro irride Salvini: "Si diverte così"

La lista dei ministri di Giorgia Meloni? Diego Bianchi in arte Zoro regala ai telespettatori (sinistrissimi) di Propaganda Live su La7 un commento in diretta, sprezzante e pieno di sarcastico sdegno. Il sarcasmo, va detto, è relativo. Lo sdegno, invece, c'è eccome.

La premier legge dal Quirinale i nomi della sua squadra. Primo sussulto al nome di Eugenia Roccella: "La famiglia...", bisbiglia Zoro, che ascolta sconcertato in compagnia del fido vignettista Makkox. Non c'è bisogno di grandi spiegazioni: la meloniana Roccella ha fama di essere un "falco", ultra-tradizionalista e poco incline alle aperture al mondo LGBTQ. Una smorfia di consolazione quanto Antonio Tajani viene annunciato agli Esteri. Mentre per Matteo Salvini arrivano le prime, vere parole irridenti: "Infrastrutture... C'ha i porti: si diverte così". Quindi un sorriso che è tutto un programma per Gennaro Sangiuliano alla Cultura: "Quello del Tg2!".





Scatta quasi la ola alla nomina della Ministra del Turismo, "Garnero Santanchè!". E quando la Meloni si congeda augurando a tutti buon lavoro, Zoro-Bianchi e Makkox ricambiano con una punta di minaccia: "Ma buon lavoro a te...". A sinistra stanno già affilando armi e lingue: altro che luna di miele, per il governo di centrodestra si preannuncia solo una lunghissima "luna di fiele".