Laura Boldrini e i ministri, l'attacco: "Siamo a Varsavia. E l'ananas?"

Non si è fatto attendere il commento di Laura Boldrini sulla squadra di ministri presentata da Giorgia Meloni. Come tanti altri esponenti dell’opposizione, la deputata del Pd non ha gradito il cambio di nome di alcuni dicasteri: “Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare… che vuol dire? Metteranno fuori legge l’ananas?”.

“Ministero delle pari opportunità insieme a famiglia e natalità - ha aggiunto - siamo a Roma o a Varsavia? È il governo della destra retrograda, autarchica e un po’ grottesca”. La Boldrini è riuscita a fare polemica pure sull’impresa storica della Meloni, diventata la prima presidente del Consiglio donna: “Una novità che però non si traduce con una maggiore presenza femminile nel suo governo. Peccato, un’occasione persa. Buon lavoro”. A commentare la squadra di governo anche Enrico Letta, che ha deciso di affidare il suo pensiero a un tweet: “Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni del governo Meloni dico ancora più convintamente opposizione, opposizione, opposizione”.

Molto colpito dalle nuove denominazioni dei ministeri anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana: “Nell'elenco dell'onorevole Meloni delle 'nuove' denominazioni dei ministeri mancano solo il dicastero delle Colonie e quello delle Corporazioni, per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022”.