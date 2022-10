Meloni, il compagno Giambruno vestito così al Colle: orgoglio-FdI

22 ottobre 2022 a

a

a

La neo-premier Giorgia Meloni arriva a bordo dell'Audi della presidenza del Consiglio, al Quirinale per il giuramento del suo governo davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri le ha dato l'incarico. Prima di lei sono arrivati il compagno Andrea Giambruno con la figlia, la piccola Givevra. Meloni è arrivata per ultima dopo tutti gli altri componenti dell'esecutivo già nel Salone delle feste. Tra i primi ad entrare al Colle i due vice premier Antonio Tajiani e Matteo Salvini. Il leader della Lega era accompagnato da Francesca Verdini e i due figli, Federico e Mirta.

Giambruno, passo indietro di mr Meloni: Mediaset, una scelta pesantissima

Nel Salone delle feste ci sono infatti anche i parenti dei componenti del nuovo esecutivo. Il compagno di Meloni si è seduto, in prima fila, tra gli altri familiari. Al collo la cravatta nera con piccolo tricolore che Meloni ha regalato ai neo-eletti di Fratelli d'Italia, un dress-code all'insegna dell'eleganza e della sobrietà. Alla piccola Ginevra, treccine bionde e vestitino bianco, è stato portato un bicchiere di acqua dai commessi. Lei, visibilmente emozionata, ha bevuto guardandosi intorno.

Il primo neo ministro ad entrare al Quirinale per il giuramento è stato Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2 che Meloni ha scelto per la Cultura. L'ultimo a varcare la soglia del Palazzo è stato invece l'ex governatore siciliano Nello Musumeci, da oggi ministro del Sud e Politiche del mare.

"Non mi piacciono queste cose". Lupi sbotta col Cav: situazione critica

La pattuglia dei 24 neo ministri è arrivata alla spicciolata, alcuni da soli, altri accompagnati dalla famiglia, come il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il nuovo titolare delle Infrastrutture, Matteo Salvini, giunto con la compagna Francesca Verdini e i due figli. Il leader della Lega, appena arrivato su Piazza del Quirinale, ha preso per mano la figlia e si è diretto verso la terrazza con vista la cupola di San Pietro. Cravatta iconica, verde, anche per il ministro leghista all'Economia Giancarlo Giorgetti.