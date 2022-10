Meloni, l'allarme della madre Anna: "Perché sono preoccupata"

22 ottobre 2022 a

"A mia figlia oggi ho dato un 'in bocca al lupo' e un 'ti voglio bene'": a parlare è Anna Paratore, la madre di Giorgia Meloni, che questa mattina ha giurato come presidente del Consiglio nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Intervistata da Repubblica, la signora Paratore ha confessato di essere "felice ed emozionata ma anche preoccupata". La grande giornata l'ha vissuta dal suo appartamento della Garbatella, guardando con orgoglio sua figlia in tv.

"È evidente che è una giornata emozionante ma la sto vivendo con tranquillità, sono felice per mia figlia ma cerco di non intralciarla troppo con le emozioni - ha continuato Anna Paratore -. Forse da un certo punto di vista nemmeno mi rendo ben conto bene di quello che sta accadendo. Certo, non è una cosa di tutti i giorni". E ancora: "È un grande punto di arrivo. Neanche a dire che lei mirasse a diventare presidente del Consiglio", ha spiegato la mamma.

"Lei ha sempre avuto la passione per la politica. Ci ha sempre creduto molto e ha sempre creduto nel suo ruolo. Ha sempre pensato di poter tentare di cambiare tante ingiustizie di questo mondo, questo si. E poi è andata bene", ha proseguito la signora Anna. Che poi ha detto di non voler parlare di politica e polemiche: "Bisogna pensare al Paese: bisognerebbe essere stupidi per non essere preoccupati della situazione economica, io sono preoccupata come tutti gli italiani e oggi anche un po' di più, visto il ruolo di mia figlia, insomma sono preoccupata come cittadina e come mamma".