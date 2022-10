Cottarelli sbeffeggia la Meloni: "Ricetta veneta ma il merluzzo..."

22 ottobre 2022 a

Dei ministeri elencati da Giorgia Meloni, quello che ha creato più scalpore è il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, quello che finora si chiamava ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, assegnato a Francesco Lollobrigida. Una delle prime a commentare la scelta è stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che su Twitter ha scritto: "Che vuol dire? Metteranno fuori legge l’ananas?".

Per la Boldrini, insomma, è "l'ananas" uno degli argomenti di rilievo del momento. Lei, però, non è stata l'unica a fare un commento del genere. Oggi a offrire il suo punto di vista è stato anche Carlo Cottarelli, economista eletto col centrosinistra alle elezioni del 25 settembre: "Ieri sera cena a Jesolo con baccalà alla vicentina. Sorge dubbio drammatico: trattasi di alimento sovrano/nazionale? Ricetta veneta, non c'è dubbio, ma il merluzzo viene dai mari del Nord. Che fare? Mangiare? Non mangiare? Urge chiarimento. Presenterò interrogazione parlamentare".

Il nuovo nome del dicastero, insomma, sembra scatenare una certa ironia nei parlamentari di sinistra. Ironia che, però, non è condivisa dagli utenti sui social. Basta leggere alcuni dei commenti. Qualcuno ha scritto: "Se fate l'opposizione in questo modo neanche su Zelig vi vedono". Qualcun altro invece: "Anche lei partecipa al giochino cretino ? Deludente". E ancora: "Non fa ridere".