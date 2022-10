Selvaggia Lucarelli, battuta-choc: la durissima replica dello zio di Francesco Valdiserri

23 ottobre 2022 a

a

a

A Palazzo Chigi dopo il giuramento di ieri, sabato 22 ottobre, Giorgia Meloni è salita su un'Audi in fretta. Lo avevano notato tutti. La fretta era dovuta alla volontà di partecipare ai funerali di Francesco Valdiserri, il ragazzo falciato e ucciso da un'auto pirata, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera. La neo-premier, infatti, voleva portare la sua vicinanza alla famiglia in un momento così drammatico. Francesco aveva solo 18 anni e la sua morte ha avuto un impatto emotivo enorme.

Bene, il punto è che Selvaggia Lucarelli ha pensato bene di fare ironia, di spargere odio e livore, sfruttando anche questa circostanza. Su Twitter, con chiaro riferimento al ministero della Sovranità alimentare tanto criticato da sinistra, ha scritto: "Giorgia Meloni abbandona il palazzo a bordo di una Audi. Direi che urge un ministero della sovranità automobilistica". Battuta rovinosamente fuori luogo.

Meloni in lacrime ai funerali di Francesco, lo strazio e il gesto di La Russa

Ma Andrea Di Caro, fratello di Paola Di Carlo - giornalista del Corsera e madre di Francesco - ha voluto rispondere a Selvaggia Lucarelli. Sempre su Twitter:È uscita di corsa per venire a salutare mio nipote Francesco Valdiserri, 18 anni: c'era il funerale e non è voluta mancare. Mia sorella Paola segue la Meloni per il Corsera... La battuta sulla macchina ci sta lo stesso. Ma a volte sapere le cose aiuta a decidere se è il caso", ha cinguettato Di Caro, che è anche vicedirettore della Gazzetta dello Sport.

E la Lucarelli che fa? Non si scusa, ma in un successivo tweet aggiunge che si tratta di "un modo semplice per scatenarmi addosso un po' di odio aggratis". Francamente, spiazzante. Miserrimo.

E Andrea De Carlo le ha nuovamente risposto: "Cara Selvaggia, 'un bel tacer non fu mai scritto'. Se pensi che nella giornata di oggi, con quello che è successo alla mia famiglia, il mio pensiero fosse quello di scatenare l'odio contro di te, significa che sei così piena di te da perdere di vista la realtà", ha concluso, inappuntabile. E chissà se Selvaggia Lucarelli, almeno questa volta, ha provato vergogna.