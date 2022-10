Mezz'ora in più, Massolo: "Quale patente di legittimità?", Annunziata ammutolita

23 ottobre 2022 a

Giampiero Massolo mette le cose in chiaro e, sul centrodestra, frena Lucia Annunziata. Ospite nella puntata di domenica 23 ottobre su Rai 3 di Mezz'ora in più, il diplomatico sembra prendere le difese del nuovo governo: "Non credo che per l'Europa sia più tempo di patenti di legittimità e democrazia, ammesso che lo abbia mai fatto: oggi come oggi pensare che vi sia una fonte di legittimazione unica mi sembrerebbe eccessivo".

Per il presidente dell'Ispi, infatti, la situazione è tutt'altro che semplice: tra crisi, guerra e Covid, "si tratta di lavorare piuttosto che di chiedersi se qualcuno sia più o meno legittimato a farlo. "In secondo luogo - prosegue - l'Europa negli ultimi anni, quando è stata messa sotto pressione, ha fatto qualcosa: il Next Generation Eu è qualcosa che rende difficilissimo dire che l'Europa non si sia mossa e questa stessa valenza ha anche il tema dell'energia con la crisi energetica che fa da catalizzatore nella direzione del fare più che dell'attribuire".

D'altronde Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno vinto le elezioni. Gli italiani si sono democraticamente espressi. Anche in questo risultato c'è una vera e propria lezione per Massomo: "L'elettore europeo ha voluto vedere il gioco, sapere cosa poteva aspettarsi dai governi e dalle istituzioni europee. Ha concluso che poteva aspettarsi poco e ha fatto scelte elettorali che qualcuno ha chiamato populiste, sovraniste ma di fatto ha manifestato un disagio".