Giorgia Meloni, "cameriera, babysitter, poi...". Telese, indiscreto illuminante

Dettagli rivelatori dal passato (remoto) di Giorgia Meloni. A Non è l'arena, su La7, Luca Telese rispolvera un aneddoto biografico sulla leader di Fratelli d'Italia e neo-premier. "Fui tra i primi a intervistarla, nel 2002 - ricorda a Massimo Giletti -. Lei era diventata reggente dei giovani di Alleanza nazionale e un dirigente che io conoscevo, Mollicone, mi disse: devi incontrarla perché questa è una bomba". Profezia confermata, nel giro di 20 anni.

Meloni, giovanissima, "cominciò dalla mansarda della sede di via della Scrofa e in 18 anni è scesa di tre piani nell'ufficio che fu di Almirante. E fa una bella differenza". Una scalata prima umana che politica. "Mi disse: 'Sono partita da cameriera, si faticava tanto. Poi ho fatto il primo salto, da baby sitter a casa di Fiorello. Quindi - prosegue Telese citando le parole della Meloni - il mio grande exploit è stato quando sono diventata barman'. Faceva un cocktail che si chiamava l'Angelo Azzurro a base di vodka, perché non c'era ancora Putin".





E Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera seduto a fianco di Telese, sibila: "Barman e non barwoman, c'è una coerenza diciamo...". Il riferimento è alla presunta richiesta ai giornalisti Rai di chiamarla "il premier" e non "la premier".