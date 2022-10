L'aria che tira, "Meloni semplicemente perfetta": Merlino di sasso, chi lo ha detto

24 ottobre 2022 a

"La performance di Giorgia Meloni per tutta la giornata di ieri è stata perfetta": questo giudizio così positivo arriva, sorprendentemente, da Furio Colombo, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. "Performance impeccabile anche con grazia, eleganza e senza eccessi di solennità - ha continuato il giornalista in collegamento con il talk -. Ho notato una qualità umana di comportamento".

Nonostante la "perfezione" della performance, però, Colombo ha detto che ci sarebbero state - a suo avviso - anche delle note stonate: "La situazione mi ha fatto venire in mente una cosa completamente diversa: una discussione a cui ho assistito tanti anni fa tra il regista Antonioni e un produttore. Quest'ultimo voleva assolutamente il controllo del doppiaggio e Antonioni diceva: io non cedo il film, che nel frattempo era finito, senza il controllo totale del doppiaggio'".

Furio Colombo a L'Aria che tira, il video

Secondo il giornalista, "questo è un po' quello che ci accade, ci manca il doppiaggio, non sappiamo cosa voglia dire 'ministro della Famiglia, 'ministro della Natalità'. Non si capisce se riguarda gli ospedali o le chiese, se riguarda le famiglie o un auspicio, se riguarda l'economia o il comportamento umano nella vita intima e privata. Non ha senso".