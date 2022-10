Scanzi insulta gli elettori FdI: "Chi ha votato Meloni..."

25 ottobre 2022 a

a

a

Tutti pazzi per Giorgia Meloni, tranne lui: Andrea Scanzi. Nei giorni in cui la leader di Fratelli d'Italia, nei suoi primi passi da premier, ha collezionato elogi da destra a sinistra, il giornalista si muove controcorrente. Ed ecco l'ennesima colata di fango sulle colonne del Fatto Quotidiano. Qui Scanzi si sofferma sulla "goffagine" del presidente del Consiglio: "Durante le consultazioni, e più ancora quando ha ricevuto subito dopo, Meloni ha esibito una goffaggine da esordiente che l’ha resa per una volta umana; e lontanissima dalla 'violenta coattaggine' che ha spesso verbalmente ostentato sui palchi di tutta Italia (e Spagna)".

"Cosa sono Giletti e Del Debbio". Scanzi sputa odio e la Gruber lo gela

Già l'incipit è a dir poco livoroso, con il giornalista che tira in ballo la "coattaggine" citata solitamente da dem e compagni vari. Ma l'attacco non si limita a questo: "Durante la lettura dei ministri ha invertito due caselle, si è confusa, ha inciampato sulle parole. Un mezzo disastro; peraltro inusuale per una che in pubblico sa parlare eccome (al di là dei decibel pesciaroli e della dizione trucida)". Ancora: "Anche al giuramento e al passaggio della campanella, Meloni ha continuato ad avere stampato in volto quel sorriso stralunato e quasi 'ubriaco' che è tipico delle gioie più pure. Questo dominio dell’imbarazzo sulla tracotanza, fatto assai inedito in un politico, è il vero punto a favore che Meloni".

Andrea Scanzi come Fassino: la profezia al contrario su Giorgia Meloni

Finita qui? Neanche per sogno. Scanzi, infatti, dimentica che viviamo in una democrazia e arriva a definire gli elettori di FdI "ubriachi", Più nel dettaglio la firma del Fatto spiega: "Chi l’ha votata per 'cambiare' o era molto ubriaco o un po’ scemo. O semplicemente in malafede". E perché? Perché hanno reso la Meloni presidente del Consiglio.