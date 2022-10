Rula Jebreal, ancora insulti contro Meloni: "Razzisti, xenofobi e bigotti"

25 ottobre 2022 a

a

a

Rula Jebreal torna ad attaccare Giorgia Meloni e il suo governo. Questa volta mette a confronto l'Italia con il Regno Unito, dove è appena diventato premier Rishi Sunak, di origine indiana e fede induista. Secondo la giornalista, è importante vedere la differenza tra gli inglesi che "hanno un primo ministro indù e un sindaco di Londra musulmano e gli italiani".

Pubblica questa foto di Meloni e Macron? Ma... altra figuraccia della Jebreal | Guarda

Secondo la Jebreal, gli italiani sarebbero rimasti "sconvolti dalla copertina dell'Economist e indifferenti invece alla minaccia della coalizione di estrema destra della Meloni". Coalizione che, sempre secondo la giornalista, porterebbe ai livelli più alti del governo "famigerati razzisti, xenofobi e bigotti". Nel suo tweet c'è il riferimento alla copertina dell'Economist, che in molti hanno giudicato offensiva perché mostra gli stereotipi sull’Italia, come pizza e spaghetti, per indicare il declino del governo inglese.

Non è ovviamente la prima volta che Rula se la prende con la Meloni e la sua squadra. Nei giorni scorsi, per esempio, ha scritto: "La stampa mondiale definisce senza mezzi termini la coalizione di destra guidata dalla Meloni come post-fascista. L’unico a fingere di nulla è il giornale di Berlusconi che ignora i titoli del Washington Post, del Time, dell’Atlantic, dell’Economist e altri”. Ancor prima aveva tirato in ballo il ranking sulla libertà di stampa. L’Italia è soltanto al 58esimo posto nella classifica mondiale e per la giornalista la colpa è anche del centrodestra: “La stampa affronta le minacce della criminalità organizzata, di una coalizione neofascista e dei suoi sostenitori radicalizzati che minacciano i giornalisti con la violenza nel tentativo di metterli a tacere”.