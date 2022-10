Ezio Mauro disperato: "Come Trump", cosa s'inventa contro Meloni

26 ottobre 2022 a

Ezio Mauro è stato ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7. L’ex direttore di Repubblica ha commentato il discorso programmatico di Giorgia Meloni alla Camera: la nuova presidente del Consiglio ha subito messo in chiaro quale idea di Paese intende portare avanti. “Innanzitutto - ha esordito Mauro - il suo discorso mi ha trasmesso una sensazione di energia politica”.

“La Meloni - ha proseguito - è una persona che si butta e che ha voglia di fare le cose. Non a caso una delle parole più pronunciate nel corso del suo discorso è stata ‘fare’: ha insistito molto su questo. Inoltre mi ha colpito molto la presentazione di se stessa come un ‘underdog’, cioè una persona che non fa parte del sangue blu della politica e che viene da una posizione di sfavorito. A me ha ricordato l’appello di Donald Trump dopo aver vinto le elezioni: in quel caso non si è rivolto al partito o all’establishment ma all’uomo dimenticato, allo sconosciuto, al tagliato fuori”.

“Gli ha praticamente detto: ‘tu domani entri con me alla Casa Bianca’ - ha ricordato Mauro - è come se la Meloni volesse parlare a quella classe che si sente esclusa, tagliata fuori e che tradizionalmente, essendo ai margini e cercando riconoscimento ed emancipazione, era il terreno della sinistra. Quest’ultima rischia di perdere tale classe per incapacità di rappresentanza”.