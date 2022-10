Montanari-choc contro Renzi e Meloni: "Se ti fai pagare da un assassino..."

27 ottobre 2022 a

a

a

Tomaso Montanari si è espresso in termini molto duri nei confronti di Matteo Renzi. Pur senza citarlo direttamente, è lampante il riferimento al leader di Italia Viva, che in Senato ha fatto un intervento di dura opposizione… al Pd. L’ex premier ha infatti smontato alcune delle accuse che i dem rivolgono a Giorgia Meloni e si è guadagnato applausi dai banchi della maggioranza e del governo, nonostante il suo “no” alla fiducia.

"La grande infatuazione". Sallusti avvisa la Meloni: cosa deve temere

“Certo - ha commentato Montanari con un tweet - se ti fai pagare da un assassino, flirtare con i fascisti non deve fare né caldo né freddo”. Il rettore dell’università per stranieri di Siena ha poi analizzato il discorso programmatico del presidente del Consiglio su volerelaluna.it. Un discorso che ha definito “terribile” perché “annuncia i blocchi navali contro i poveri dalla pelle scura, una scuola che giudica ed esclude, una feroce ostinazione nella guerra atlantica, le mani libere di chi vuole fare i propri affari, un fisco bestialmente iniquo, lo stravolgimento presidenziale della Costituzione e la secessione dei ricchi con l’autonomia differenziata”.

Renzi sfotte il Pd? E la Meloni... la reazione che la dice lunghissima

Ovviamente non poteva mancare la definizione di discorso “culturalmente fascista”, un punto fisso per Montanari: “Quel fascismo era la stella polare del Movimento Sociale e che continua ad esserlo nella fiamma dello stemma di Fratelli d’Italia. Il fascismo come ideologia della morte e della violenza, come modo di pensare, come filtro per vedere e governare il mondo: quello che porta necessariamente al regime e alle leggi razziali. Meloni prende le distanze da (alcuni) frutti: ma non condanna affatto l’albero. Del resto, rivendica nella replica, non ha mai cambiato idea, su nulla”.