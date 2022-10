Stasera Italia, Sallusti avvisa la Meloni: "Grande infatuazione", cosa deve temere

26 ottobre 2022 a

Alessandro Sallusti è intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per commentare la giornata al Senato, dove il governo Meloni ha incassato la fiducia con 115 voti a favore: si tratta di una maggioranza piena, con l’esecutivo che adesso è nel pieno delle sue funzioni.

Il direttore di Libero ha però voluto un attimo smorzare i tanti complimenti che piovono all’indirizzo di Giorgia Meloni in queste prime ore di governo: “Temo un po’ questa grande infatuazione nei suoi confronti, adesso vorremmo vederla all’opera sui fatti. Spero che questo ‘melonismo’ venga messo da parte perché in questa prima fase di parole ha vinto 6-0, 6-0, cioè non c’è stata partita. Da stasera il governo è nel pieno dei suoi poteri e quindi incominciamo a vedere che cosa succede nel concreto”.

Ospite della Palombelli anche Cesara Buonamici, che ha puntato l’attenzione sull’intervento di Matteo Renzi, che ha strappato applausi dai senatori del centrodestra e sorrisi alla premier Meloni pur votando contro la fiducia: “Ho avuto l’impressione di una certa simpatia nei confronti della Meloni. L’ha difesa sul piano privato e l’ha esaltata nel suo percorso politico. Ha gettato un sasso nello stagno dell’opposizione: è chiaro che ognuno va per conto suo, però quella di Renzi si pone come l’unica opposizione dialogante”.