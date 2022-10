De Girolamo contro il Pd, Formigli la blocca: "Stupidaggini"

28 ottobre 2022 a

Il confronto tra Nunzia De Girolamo e Laura Boldrini è stato corretto ma acceso, al punto che in certi frangenti è stato necessario l’intervento di Corrado Formigli. A PiazzaPulita, su La7, le due donne si sono confrontate su vari temi, ma a far scattare il padrone di casa è stata una frase della De Girolamo: “Poi mi spiegherà - rivolgendosi alla Boldrini - cosa ha fatto in tanti anni di governo, illegittimo direi, del centrosinistra”.

“No - si è intromesso Formigli - però non diciamo stupidaggini. In questi vent’anni ha governato chiunque questo Paese, a partire da Forza Italia e Berlusconi, passando per Lega e Movimento 5 Stelle. Hanno governato tutti, era una piccola chiosa necessaria”. La De Girolamo e la Boldrini si sono confrontate anche sulla questione di genere: “Il dibattito a cui ho assistito - ha dichiarato la prima - è surreale. Avete deciso di fare polemica sulla rappresentanza femminile alla prima premier donna. Lo trovo inquietante, la Meloni è una speranza per tutte noi”.

“Sicuramente è una novità avere una donna a Palazzo Chigi - ha risposto la Boldrini - sarei molto orgogliosa se fossi in lei di rivendicare il mio femminile e di non nascondermi dietro al maschile. Poi ha scelto solo sei ministre, mi sarei aspettata più donne”. “Ma lei - ha replicato la De Girolamo - dovrebbe volere il merito non la rappresentanza di genere. La Meloni non è arrivata lì perché ce l’ha messa un uomo”.