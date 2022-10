Tagadà, Cicchitto: "Sarà il punto debole della Meloni", profezia inquietante

28 ottobre 2022 a

Fabrizio Cicchitto è stato ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, e ha analizzato quello che potrebbe essere il punto debole di Giorgia Meloni e del suo nuovo governo. “Ha fatto un salto di qualità rispetto al mondo post-fascista che è alle sue spalle - ha esordito l’ex capogruppo del Popolo delle Libertà alla Camera - ma il punto più debole è quello sul Covid”.

“Io sono totalmente d’accordo con il richiamo chiaro che ha fatto Sergio Mattarella - ha proseguito Cicchitto - stanno scherzando con il fuoco. Il punto più debole sia della Lega che di Fratelli d’Italia è che loro sono stati addirittura contro le mascherine. Inoltre hanno civettato con i novax che sono ispirati dai russi: perché questa è la vera storia, i novax sono stati ispirati dai russi prima ancora del 24 febbraio in una linea di destabilizzazione. Poi hanno detto no al Green Pass, hanno espresso molte perplessità sui vaccini”.

Insomma, secondo Cicchitto può risultare pericoloso proseguire su questa strada per la Meloni. Intanto Mattarella ha dichiarato che “dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul Covid. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e precauzione”. Il presidente della Repubblica ha ricordato anche “l’ammirevole impegno della scienza per individuare i vaccini, scoperti e prodotti in tempi record”.