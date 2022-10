Roberto Saviano e Nordio, "proveranno a impedirglielo"

29 ottobre 2022 a

Roberto Saviano plaude Carlo Nordio. Tutto vero, lo scrittore di Gomorra si complimenta con il neo ministro della Giustizia. E lo fa su Twitter, dove si legge: "Nordio, Guardasigilli scelto da Meloni, espressione di FdI, afferma che le carceri sono la priorità. Ha coraggio, mostra indipendenza di giudizio. Proveranno a impedirgli ogni azione che possa migliorare le condizioni di vita dei detenuti, ma la questione non può essere più elusa". Una vera e propria sorpresa considerato il disprezzo nei confronti del governo in generale e di Giorgia Meloni in particolare. Basta ricordare quando diede della "basta***" alla leader di Fratelli d'Italia ad oggi presidente del Consiglio.

In ogni caso Saviano confida nell'ex pm. Al suo insediamento quest'ultimo ha precisato i suoi obiettivi. Tra i primi quello sulle carceri, appunto. "Non si combatte il sovraffollamento - ha precisato - depenalizzando". Da qui il programma di "potenziare le strutture edilizie" delle carceri "e delle risorse umane", ma anche la necessità di "costruire nuove carceri e migliorare quelle esistenti" e "migliorare anche il trattamento economico" degli agenti penitenziari e di chi lavora nelle carceri "in condizioni veramente difficili".

Infine Nordio ha ricordato che "la certezza della pena, uno dei caposaldi del garantismo, prevede che la condanna deva essere eseguita, ma questo non significa solo carcere e soprattutto non significa carcere crudele e inumano che sarebbe contro la Costituzione e i principi cristiani". Parole che hanno trovato d'accordo addirittura Saviano. Ed è tutto un dire.