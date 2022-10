In Onda, Concita De Gregorio gelata da Casini: "Questa domanda..."

29 ottobre 2022 a

“Giorgia Meloni ci ha messo neanche un mese a fare il governo, perché il Pd ha bisogno di mesi per il congresso?”. È la domanda che Concita De Gregorio ha rivolto a Pier Ferdinando Casini, ospite nello studio di In Onda, su La7. Il senatore eletto in quota Pd non ha apprezzato molto l’interrogativo: “Lei è troppo intelligente per fare una domanda di questo tipo”.

Poi ha spiegato il perché: “La Meloni preparava il governo da anni, mentre la situazione è molto diversa per un partito che deve rispondere a quesiti molto profondi: il congresso non è una cosa banale. Le primarie solo a marzo? Io ricordo quello che disse un grande democristiano in un momento di forte agitazione: bisogna avere calma. Il popolo del Pd merita grande rispetto perché ha fatto una campagna elettorale in grandissima difficoltà. Io sono indipendente, mi sono iscritto al gruppo del Pd per essere fedele e leale nei confronti dei miei elettori, ma non do consigli al Pd, dato che non sono iscritto”.

Casini ha anche “assolto” Enrico Letta: “È una persona seria, ma ha fatto l’errore di essere troppo generoso di assumersi la responsabilità di ciò che non ha funzionato. Lui ha cercato fino all’ultimo di costruire una coalizione, non ci è riuscito perché ostruito prima da Conte e poi da Calenda. Lui si è sentito in dovere di dire: ‘Il problema sono io’. Ma quando non ci sarà più Letta sarà chiaro a tutti che non era lui il problema”.