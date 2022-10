Gad Lerner attacca Piantedosi: "Contro Ong e rave, ma i fascisti?"

31 ottobre 2022 a

a

a

Il rave party di Modena? Cosa buona e giusta. Gad Lerner infatti difende l'illegalità, arrivando a cinguettare contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Certo che a un governo come il vostro verrà sempre più facile prendersela con il 'rave party' di Modena e con il soccorso in mare delle navi 'ong' piuttosto che con i vostri amici della 'Curva Nord' di San Siro e con i fascisti radunati a 'Predappio'. Due pesi e due misure".

"Ha osato toccare il potere bianco": Rula Jebreal, la sparata di Muccino

Peccato però che il giornalista dimentichi un piccolo dettaglio: il suddetto rave è illegale. Non a caso a difendere la linea del governo e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ci pensa la stessa Polizia. "Accogliamo con grande favore le direttive del ministro Piantedosi che, senza tentennamenti, ha disposto un chiaro e preciso indirizzo operativo nei confronti della manifestazione non autorizzata in corso a Modena", riferisce Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato.

"Destino beffardo" e poi questa foto. Lerner tocca il fondo: fango su La Russa? | Guarda

D'altronde, prosegue, "conosciamo la grande professionalità dei colleghi e sappiamo bene che sapranno come svolgere al meglio i loro compiti, ma risulta fondamentale per loro, per tutti gli operatori in divisa e per tutti i cittadini, cominciare con il ribadire con assoluta chiarezza cosa è consentito e cosa no per la sicurezza della collettività e nell'interesse di tutti. Si tratta di eventi che non passano certo inosservati la cui macchina organizzativa, in futuro, può essere interrotta sul nascere". Intanto, per il rave di Halloween in corso da sabato sera in un capannone alla periferia di Modena, sono già stati identificati 310 partecipanti in uscita e 35 veicoli, mentre è in corso una mediazione per sgomberare l'area.