Mentana, clamoroso sfogo su Pintedosi: "C'è una cosa che mi fa rabbrividire"

01 novembre 2022 a

a

a

Enrico Mentana punta il dito contro il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Il direttore di Tg La7 non avrebbe preso bene le indiscrezioni circolate in queste ore su una misura, poi ritirata, che prevedeva le intercettazioni sulle chat dei ragazzi che organizzano i rave.

Sondaggio Mentana: Meloni super-turbo. E c'è un crollo imbarazzante

Mentana con un post su Facebook ha criticato quanto emerso da alcuni retroscena del Cdm: "Leggo in diversi retroscena sui quotidiani che il ministro dell'interno Piantedosi avrebbe portato in Consiglio dei ministri una misura del pacchetto "anti rave party" che consentiva le intercettazioni delle telefonate e della messaggistica dei partecipanti, e che solo l'intervento di alcuni esponenti più garantisti avrebbe fatto depennare quella norma", afferma Mentana.

“Un obbrobrio, l'Inter non dice nulla?”: Mentana a alzo zero, scatenato

Poi ha aggiunto: "La cosa che fa più rabbrividire - se fossero vere queste ricostruzioni - è che il ministro non è un capopopolo ebbro di promesse elettorali esagerate che arriva al governo e non ha ancora scalato le marce, ma un prefetto di lungo corso con alla spalle diversi ruoli di responsabilità. Surtout pas trop de zèle, come diceva un ministro del passato...". Insomma le mosse del ministro degli Interni fanno discutere. Ma una cosa è certa con il Cdm di ieri è stato fatto un grande passo in avanti sul ripristino della legalità nel nostro Paese.