Fagnani, "intanto Licia Ronzulli...": lo scoop di lady Mentana

Francesca Fagnani tornerà in onda con Belve a partire dal primo novembre. Il suo programma occuperà la seconda serata di Rai2 per tre volte a settimana (martedì, mercoledì e giovedì): le prime ospiti sono Wanna Marchi e Eva’s Robin. Quest’ultima “ha fatto rivelazioni drammatiche - ha anticipato la Fagnani a Repubblica - come al solito Belve ha un registro divertente ma c’è un momento della confessione più profondo”.

“Dovevamo iniziare con l’ex premier Giuseppe Conte - ha svelato la conduttrice - ma ci ha ripensato. Spero ancora in alcune adesioni di donne politiche, due sono diventate ministre. Intanto Licia Ronzulli ha accettato e speriamo che venga”. Tra l’altro quando Belve andava in onda su Nove c’era stata anche Giorgia Meloni in qualità di ospite: “Avrei dovuto essere la prima delle belve”, disse allora la leader di Fratelli d’Italia. “Si capiva che era una donna forte - ha commentato la Fagnani - una leader e fu anche spiritosa. Ce l’ha fatta da sola, vediamo cosa farà”.

Il programma a volte deve fare i conti con chi si tira indietro: è il caso di Elettra Lamborghini, che nella scorsa edizione ha bloccato la messa in onda della sua intervista. In questa nuova stagione era previsto invece l’intervento di Massimo Ferrero: “Non vuole più andare in onda. Mi è stato detto: non si può parlare del processo. Va bene, non chiedo cose tecniche come se fossi la Guardia di Finanza, mi interessava la sua megalomania. Gli ho fatto una serie di domande, non gli andavano bene: ‘Mi tagli questo, questo lo levi’. Voleva fare lui l'editing, e non può. Ci auguriamo che la Rai stia dalla parte della trasmissione”.