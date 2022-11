Bollette, Rampini: "Un'illusione ottica", cosa sta per accadere davvero

04 novembre 2022 a

Federico Rampini è intervenuto in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, per aprire una finestra sul mondo. Il corrispondente del Corriere della Sera è partito innanzitutto dall’India, che ha bloccato le proprie esportazioni di grano: “Questo provoca delle ripercussioni a catena nel sistema dei mercati mondiali, un effetto domino che contribuisce al rincaro delle materie prime anche da noi”.

Per quanto riguarda la crisi energetica, Rampini ha evidenziato che “adesso ci sarà un calo delle prossime bollette perché a monte il prezzo del gas sta calando. Si tratta di una specie di illusione ottica, nel senso che tutti i Paesi europei hanno completato le scorte per questo inverno, quindi quella corsa folle all’accaparramento di gas naturale che aveva fatto impazzire i prezzi per adesso si è fermata. Tra un po’ gli italiani vedranno un sollievo modesto sulle bollette: questo è l’unico aiuto per Giorgia Meloni, però poi in primavera e in estate i prezzi torneranno a salire perché ci ritroveremo daccapo, cioè a dover ricomprare gas”.

“La mancanza del gas russo - ha aggiunto Rampini - si farà sentire di nuovo, non lo sostituisce così facilmente e rapidamente. Per quanto riguarda la visita della Meloni a Bruxelles, non poteva dare risultati a breve termine ma era una specie di presentazione, molto simbolica e di rappresentanza. L’Europa è in un mare di problemi, procede in ordine sparo: ora la Germania, sicura dei propri interessi nazionali, va a genuflettersi all’imperatore cinese e non è un bel segnale per la compattezza dell’Europa”.