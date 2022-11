PiazzaPulita, schiaffo-Formigli alla Meloni: chi ha chiamato in studio

05 novembre 2022 a

Con il centenario della marcia su Roma, PiazzaPulita non ha perso l'occasione per tirare in ballo Corrado Formigli. E su La7 il conduttore ha intervistato Ferdinando Polegato, ristoratore di Pordenone. Lui, dichiaratamente fascista ha commentato: "Giorgia Meloni? Senza il nostro aiuto non sarebbe al governo, le abbiamo dato fiducia. Anche se ha preso le distanze, ha messo La Russa alla presidenza del Senato e Fontana alla presidenza della Camera. Per noi sono delle garanzie".

Ma non è tutto, perché il giornalista intervista altre persone, molte delle quali paragonano il premier a Evita Peron e altre che si augurano "che mantenga il 50 per cento di ciò che ha detto". Un atteggiamento, riporta TvBlog, molto diverso da quello tenuto da Paolo Del Debbio. A Dritto e Rovescio, infatti, viene interpellato Giustino D’Uva della ‘Rete dei Patrioti’: "La Meloni non è di estrema destra, non vuole rompere l’asservimento alla Nato e all’Unione Europea. Non ha nulla né di estrema destra, né di radicale. Noi continuiamo in maniera radicalmente opposta a perseguire una strada identitaria e patriottica".

Ma è lo stesso giornalista ad attaccare coloro che danno della fascista alla Meloni: "Bisogna vedere a nome di chi parlano certe persone quando dicono ‘noi’. Dietro di loro molte volte ci sono quattro gatti spelacchiati".