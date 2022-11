Concita De Gregorio, la lezione alla sinistra: "Cosa dovete imparare dalla Meloni"

05 novembre 2022 a

a

a

Concita De Gregorio, ospite di Diego Bianchi a Propaganda live, su La7, nella puntata del 4 novembre, spiega meglio il suo "elogio" di Giorgia Meloni: "Lei ha fatto lo stesso percorso politico di Massimo D'Alema, uguale, identico. Fa politica da almeno trent'anni, non è affatto nuova sulla scena, ha fatto già il ministro con Silvio Berlusconi ma ha una caratteristica molto interessante per la sinistra, non ha mai abbandonato la sua identità".

Qui, l'intervento di Concita De Gregorio a Propaganda Live

Pagliacciata-Parenzo contro Meloni: si alza in piedi in studio e... | Video

"Il suo è un governo di destra, liberticida (contante, no vax) e lei è una fuoriclasse nel senso letterale, usa bene la comunicazione, è quasi al 30 per cento nei sondaggi partendo dal 2 per cento", prosegue la giornalista e conduttrice televisiva. "Il suo partito è l'unico del secolo scorso che è arrivato in questo secolo" e Giorgia Meloni, osserva ancora Concita De Gregorio, "ha vinto le elezioni tenendo la barra dritta e forse curare e coltivare la propria identità, non solo avere delle idee ma anche realizzarle, non solo dire cambiare la legge elettorale e farlo" può quindi essere da esempio alla sinistra. Infine, conclude la giornalista, "candidare la Moratti a Milano è una mossa dadaista vuole sconfiggere la destra con un candidato di destra ma così vinci oggi e perdi per i prossimi trent'anni".