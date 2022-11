Serracchiani ridicolizzata da Crozza-Meloni: "Con questi, ne famo cinque"

05 novembre 2022 a

a

a

Maurizio Crozza sta riscuotendo grande successo con la sua satira politica e con le varie imitazioni: nel repertorio adesso c’è anche Giorgia Meloni, con il comico che veste i panni della premier e parla in romanesco. Il suo Fratelli di Crozza, che va in onda in prima serata su Nove, sta andando molto bene, al punto che venerdì scorso ha superato il telefilm di Rai2, il documentario di Rai3 e Propaganda Live di La7, facendo registrare il 6,2% di share con 1.224.000 milioni di spettatori.

Nella sesta puntata della nuova stagione del suo programma, Crozza ha imitato la Meloni ripercorrendo il discorso alla Camera: “Sono piaciuta pure agli intellettuali, non me lo aspettavo. È piaciuta molto questa roba dell’underdog, certi si sono messi a piangere. Riassumendo quello che ho detto alla Camera, un punto era sul non disturbare chi vuole fare, un altro sulla burocrazia. Tu le hai pagate le tasse? - ha domandato ad Andrea Zalone - sì? E bravo cogl***, a quelli che invece non le hanno pagate faccio una bella tregua”.

Record mondiale d'odio contro la Meloni: dove si è spinta Lilli Gruber

Poi il passaggio sulla dem Debora Serracchiani: “Guardami, ti sembro una che sta dietro gli uomini? Con questa opposizione ne famo cinque, ma non di anni, di legislature. E ai giovani dico: protestate, andate in piazza, siate liberi. Ma ricordatevi: voi siete liberi, noi semo armati”.