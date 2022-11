Hoara Borselli fa sbroccare Francesca Pascale: "E i bagagli?", "Incapace"

07 novembre 2022 a

È scontro a distanza tra Hoara Borselli e Francesca Pascale. Al centro le elezioni, la vittoria di Giorgia Meloni e il governo di centrodestra. La conduttrice tv e firma di Libero rinfresca la memoria all'ex compagna di Silvio Berlusconi. "Mi è tornato in mentre il post che fece la coppia Pascale-Turci: ‘se vincono i sovranità via dall’Italia. Bagagli pronti'. E non erano le sole, anzi. Una pletora di vip sull’uscio. Ecco, vedendoli ancora tutti in Italia mi chiedo se c’è stato un problema di scioperi", punzecchia sibillina mentre la replica non si fa attendere.

"Di solito - cinguetta al vetriolo l'imprenditrice - quando un giornalista stravolge la notizia o è disonesto è incapace. Non esiste nessun post Pascale-Turci, mio semmai e di certo non devo spiegazioni a lei". Finita qui? Neanche per sogno, visto che la Pascale rincara la dose: "Nel frattempo che anche Meloni faccia cose buone cerco il bar dove vende le patatine, le sue sono quelle giuste per gustarmi i sondaggi della Lega. Piuttosto che sottolineare post che non hanno valore politico ma personale spenda più energie su fatti e cose della vita politica che recano danni a tutta la società". Infine l'accusa: "Si dichiara giornalista, mica una pettegola".

Anche senza mai fare nomi, il post citato dalla Borselli sembrava più chiaro che mai. In piena campagna elettorale la Pascale aveva pubblicato una foto con in mano un pacchettino di canne, sullo sfondo la spiaggia. A corredo dell'immagine, la frecciata: "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!". Nessun destinatario esplicito, anche se forse era abbastanza chiaro.