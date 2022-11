Greta Thunberg, "se non sbaglio...": la sconcertante frase "rubata"

08 novembre 2022 a

Greta Thunberg è pronta per essere archiviata. Lei stessa ha annunciato un imminente ritiro dalle scene per lasciare spazio ad altri fedayn della dottrina ecologista. Con una sola frase ha mollato il colpo: "Dovremmo anche ascoltare i resoconti e le esperienze più colpite dalla crisi climatica. È ora di consegnare il megafono a coloro che hanno davvero storie da raccontare", sottolineando che il mondo ha bisogno di "nuove prospettive".

Ma a quanto pare, come sottolinea ilTempo, dietro questa ritirate potrebbe esserci un errore di calcolo, un abbaglio, soprattutto da parte dell'Occidente su questa ragazzina. La crisi energetica ha ripaerto i giochi. Via a nuove trivellazioni e la corsa all'elettrico ha spalancato le porte alla Cina che potrebbe trovare in un Ovest assetato di microchip una preda facile per i giochi geopolitici dell'espansionismo silente di Pechino. E così in questo momento in cui si rispolvera anche il nucleare e c'è una frettolosa operazione di approvvigionamento di risorse energetiche, la Thunberg dichiara di voler fare un passo indietro.

E in quella frase scarna rilasciata a una agenzia svedese c'è tutto un condensato di errori di valutazione che sono stati fatti dal suo movimento. In quelle "nuove prospettive" da cercare evidentemente trova posto la resa di un ecologismo che non ha fatto i conti con la Storia. Il quadro è cambiato. E forse, seppur tardi, anche Greta ne ha preso coscienza. E in questo quadro va sottolineata la vignetta di Osho apparsa sul Tempo, Greta scruta il cielo e afferma: "Comunque se non sbaglio, un pochetto ha rinfrescato".