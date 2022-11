L'aria che tira, rissa Parenzo-Mollicone: "Peppa Pig", "Non sei al cabaret"

08 novembre 2022 a

"E' più credibile quando parla di Peppa Pig": David Parenzo, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, si è rivolto così a Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, in collegamento con il talk. "Come si fa a dire che c'è un complotto delle Ong che usano i migranti per mettere in difficoltà la Meloni?", ha continuato il giornalista. Il deputato, allora, ha perso la pazienza e ha controbattuto: "Guarda che non siamo a La Zanzara, non è cabaret". Il riferimento è alla trasmissione radiofonica che Parenzo conduce con Giuseppe Cruciani su Radio 24.

"Non ho parlato di complotto, ho detto che è una polemica politica", ha precisato allora Mollicone. Ma Parenzo ha insistito, tirando in ballo anche Maurizio Gasparri, pure lui in studio dalla Merlino: "Gasparri all'inizio della trasmissione ha detto che durante i governi di centrosinistra sono sbarcati più migranti, quindi vuol dire che non ci sono manovre contro il governo". Una dichiarazione corretta poi dallo stesso Gasparri: "Ho detto che ci sono stati più morti, il che è ancora più grave...".

"Ma è chiaro che adesso c'è una strumentalizzazione - ha continuato Mollicone, in collegamento con la trasmissione - gli esponenti del Pd sono volati a Catania sulle navi per cavalcare la polemica e fare polemica politica".