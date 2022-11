CartaBianca, Cacciari ribalta la Ue sulle Ong: "Ma non parliamone nemmeno"

09 novembre 2022 a

a

a

"Manca e continua a mancare una politica europea per l’immigrazione per non parlare poi dell’integrazione": Massimo Cacciari, in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, bacchetta l'Europa per la mancata collaborazione in materia di Ong e immigrazione. Secondo il filosofo ed ex sindaco di Venezia, le cose non cambiano ormai da anni: "Siamo sempre lì, tali e quali nella stessa identica situazione di prima del Covid".

"Ho lavorato tanto per evitarlo": immigrati, Conte si copre di ridicolo

In effetti, non è la prima volta che l'Italia si trova a fronteggiare situazioni del genere. Situazioni che poi sfociano in veri e propri scontri tra governo e Ong. Era già successo, per esempio, ai tempi del governo gialloverde, quando Salvini - che era ministro dell'Interno e vicepremier - mostrò il pugno duro sulla gestione dei migranti. Un modo di fare simile a quello attuato adesso dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi.

Bianca Berlinguer bloccata fuori dallo studio: un video sconcertante | Guarda

Meloni, in ogni caso, ha ribadito la linea del suo governo anche ieri sera, in un post su Facebook: "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, Forze dell’Ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale". E ancora: "Il nostro obiettivo è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani".