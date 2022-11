CartaBianca, Mauro Corona-choc: "Abusi sessuali, cosa sta per uscire"

09 novembre 2022 a

a

a

Su il sipario ed ecco che, come ogni martedì, Mauro Corona con la sua copertina apre la puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. E la puntata dell'8 novembre, ovviamente, non fa eccezione.

Lo scrittore ed alpinista dice la sua a tutto campo: dall'immigrazione alla cronaca e fino al caso degli abusi nella ginnastica ritmica, una vicenda balzata agli onori delle (bruttissime) cronache negli ultimi giorni, tra testimonianze agghiaccianti e un vaso che, da che è stato scoperchiato, sta facendo filtrare ogni tipo di nefandezza.

Sulla vicenda, Mauro Corona afferma: "Gli abusi nella ginnastica ritmica? Questo caso è diventato noto ma molti altri ne verranno fuori - profetizza -. Provo dolore e mi fa rabbia pensare che le donne vengano spesso sottomesse e vessate con pratiche inique. Questa è violenza dell'anima", continua.

Nel suo monologo, Corona ha anche parlato della vicenda ong, del braccio di ferro del governo Meloni con le navi e con l'Unione europea al fine di ottenere una redistribuzione degli sbarchi. Sono tutti fragili per aver abbandonato la propria terra, la gente che arriva lì non sta bene, ha bisogno di aiuto". E ancora: "Se mettiamo tutto nella nebbia dell'Europa... noi dobbiamo pensare a chi abbiamo di fronte a 20 metri dal porto, è questo che bisogna capire. Oggi la destra ha un'occasione storica, dimostrare di essere a favore di poveri, bisognosi e immigrati", ha concluso Corona.