L'aria che tira, Nicolai Lilin: "Ma quale ritirata, ecco la verità"

I russi annunciano il ritiro dell'esercito da Kherson e questa mossa viene analizzata in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 10 novembre. In collegamento c'è Nicolai Lilin, scrittore ed ex soldato russo, che spiega in molto chiaro che "non è per niente una mossa pacifica". Questa ordinata dal Cremlino è una "ritirata strategica".

Lilin prosegue: "Io stamattina ho spiegato in un video a chi mi segue su Facebook che i russi ritirandosi stanno facendo saltare in aria i ponti". Insomma, conclude lo scrittore, "si tratta della trasformazione di questa regione in un terreno complicato per la gestione militare ed è verissimo quello che è stato detto sul fatto che vengono minati i territori".

Lo stesso presidente ucraino Zelensky non si fida di questa annunciata ritirata: "Ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili". Le forze armate russe vogliono "ridurre in macerie" Kherson da cui si sono appena ritirate, e stanno "minando tutto" aggiunge Mikhail Podolyak, consigliere del capo del presidente Zelensky.

Ieri il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu aveva comunicato la decisione delle forze armate di Mosca di "riorganizzarsi" lungo la sponda destra del fiume Dnipro, quella situata fuori dalla città e in direzione del confine russo.