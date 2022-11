Formigli-Majorino senza vergogna, sfottò a Letizia Moratti: "Ora le mando un medico"

11 novembre 2022 a

A PiazzaPulita, su La7, è andato in scena un simpatico siparietto tra Pierfrancesco Majorino e Corrado Formigli. Quest’ultimo non è riuscito a trattenere il sorriso dinanzi al piccolo impedimento dell’europarlamentare del Pd, che si è presentato in collegamento praticamente senza voce. Nonostante ciò, si è sforzato per commentare la candidatura di Letizia Moratti avanzata dal terzo polo.

“Sarebbe un disastro - ha dichiarato Majorino - fino a due settimane fa era una persona che trattava con Giorgia Meloni per diventare candidata presidente del centrodestra. Evidentemente gli è andata male e ha deciso di passare dall’altra parte. Noi non possiamo accettare una cosa del genere, il problema è il passato della Moratti e il presente delle sue idee. Ma noi giochiamo per vincere, in Lombardia governiamo in centinaia di comuni e adesso troveremo finalmente una sintesi”. “È l’idea della Moratti che le ha fatto venire la voce così”, ha scherzato Formigli. “Le è preso proprio lo scoppolone - ha aggiunto - quando ha sentito il nome della Moratti. Adesso le mando un medico, ma uno di quelli della sanità pubblica e soprattutto pro-vax”.

Tra l’altro nelle ultime ore è emerso proprio il nome di Majorino come possibile candidato della sinistra in Lombardia. “Candidarmi alle primarie? Vediamo”, ha risposto il diretto interessato, il cui nome è stato avanzato dopo la rinuncia di Giuliano Pisapia. Il terzo polo però continua a insistere sulla Moratti…