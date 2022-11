Giorgia Meloni, la rivelazione di Squarcia: "Cosa mangia il premier"

11 novembre 2022 a

"Siamo ciò che mangiamo", diceva il filosofo Ludwig Feuerbach. E un indizio sulla personalità di Giorgia Meloni può arrivare anche da ciò che preferisce a tavola. A rivelarlo è il suo macellaio di fiducia che a Un giorno da pecora rivela le preferenze culinarie del premier.

Alessandro Squarcia, macellaio della Garbatella, ha una persona molto importante tra i propri clienti: la premier italiana Giorgia Meloni, che in questa zona di Roma è cresciuta. “Giorgia viene da noi a prendere la carne e acquista tutti prodotti nostrani”, ha esordito il titolare dell'attività intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Poi spiega quali sono le preferenze della Meloni: "Spazia molto: dal pollo alle bistecche all'hamburger. In particolare, è innamorata dei nostri hamburger di carne Scottona, una carne giovane e magra, tenerissima".

A quanto pare la Meloni ama molto cucinare anche per la sua famiglia: "Consigli su come prepare la carne? Ne parliamo spesso e so che è bravissima a cucinare, una vera casalinga, mi dice sempre che ama cucinare e stare in famiglia". Infine una rivelazione sui piatti della "tradizione": "A volte ha preso l'abbacchio e il bollito alla picchiapo', già preparato da noi". Insomma a quanto pare la Meloni ha una vera passione per la buona tavola.