Fiorello umilia Macron: "Vuole ritirare l'ambasciatore? Allora noi..."

Uno strepitoso Fiorello. Eccolo impegnato in Aspettando Viva Rai 2, la rassegna stampa che ad oggi conduce sui social, in attesa del ritorno a Viale Mazzini. E anche Fiorello - poiché si occupa di notizie - non può fare a meno di occuparsi della notizia che sta dominando il dibattito in questi giorni: il clamoroso scontro tra Francia e Italia su ong e immigrazione.

E lo showman punge con la sua ironia tagliente. Commentando la vicenda che sta facendo saltare i rapporti diplomatici tra i due paesi, ecco che Fiorello dileggia Emmanuel Macron. Il tutto con una "peculiare" minaccia.

"Emmanuel Macron minaccia: ritiro l'ambasciatore e vi restituisco Carla Bruni. Risponde Giorgia Meloni: e io vi rimando Marco Materzzi". Una battuta perfetta, quella di Fiorello, una stoccata a lady Sarkozy e il ricordo della clamorosa testata incassata da Materazzi, a colpirlo Zinedine Zidane, nell'indimenticabile finale dei mondiali 2006, quella dove l'Italia si laurò campione del mondo.